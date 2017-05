México y EU acuerdan prórroga en negociación azucarera

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron darse una prórroga en sus negociaciones por el acuerdo comercial sobre el azúcar hasta el próximo 5 de junio.



En un comunicado, el secretario de Comercio de EU, Wilbur Ross, expresó su deseo que antes de esa fecha se llegue a un acuerdo, aunque no dudó en amenazar que en caso de no conseguirlo su país volverá a recolectar las cuotas compensatorias que quiere cobrar al azúcar mexicana.



“A pesar de que lamento que estas medidas sean necesarias, tengo esperanza que México y los Estados Unidos puedan llegar a un acuerdo justo antes de junio”, dijo Ross. El gobierno estadounidense quiere aplicar estas cuotas para contrarrestar los subsidios y política de dumping que denuncian las autoridades de EU sobre la producción en México.



Pasado el 1 de mayo, fecha límite que se habían impuesto las dos partes en los inicios de la negociación, el diálogo llegó a un “impasse”, según reconoció el gobierno estadounidense.



En una carta enviada por Ronald Lorentzen, secretario adjunto interino para el cumplimiento y conformidad del Departamento de Comercio de EU, al presidente de la Cámara azucarera mexicana, Juan Cortina, y al consejero legal en comercio internacional de la Secretaría de Economía del gobierno mexicano, Aristeo López, lamentó que “a pesar de los mejores esfuerzos de todo el mundo y las numerosas reuniones, todavía hay temas por resolver entre partes”.



Lorentzen advirtió que, si para el 5 de junio no hay acuerdo, el tratado comercial sobre azúcar entre ambos países se cancelará, lo que obligará a los EU a imponer los aranceles del 15% por antidumping y cuotas de entre el 39.54% y el 47.26% que pretenden cobrar, al afirmar que se vende por debajo de su precio real y con subsidios.



“Mantenemos nuestra sincera esperanza de que se puede llegar a un acuerdo negociado. El Departamento (de Comercio de EU) va a dedicar todos los recursos necesarios para trabajar con las partes para ese fin”, concluye la misiva de Lorentzen.



El lunes, el secretario de Hacienda mexicano, Ildefonso Guajardo, culpó a su contraparte de EU por las “demandas excesivas de los productores y refinadores estadounidenses”.