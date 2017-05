Eva Cadena recibe 1 mdp por ley a modo, dice El Universal

(SUN)

Eva Cadena Sandoval, diputada local de Veracruz y ex candidata a la presidencia municipal de Las Choapas aparece en un tercer video, pero ahora recibiendo un millón de pesos que le entregan en distintos fajos presuntamente empresarios como pago por impulsar una ley a su favor en el Congreso del Estado.En un tercer video en poder de El Universal, Cadena Sandoval ahora platica con un hombre, presuntamente empresario, quien le agradece que solamente les haya cobrado un millón pesos y no tres millones y medio como inicialmente se había pactado.“De lo que usted, este… me prometió, bendito Dios que no fueron tres millones y medio, que nada más fuera un millón”, detalla el presunto empresario.Previo a la difusión de este material, el lunes por la noche, Cadena difundió un comunicado en el que advirtió que, derivado de sus propias investigaciones, “he podido obtener conocimiento de las personas que se encuentran detrás de esta dolosa acción en mi contra y en breve saldrá a la luz pública los nombres de los personajes de la política nacional que están involucrados en estos lamentables hechos”.Además, indicó que solicitará licencia como diputada para no tener fuero y poder “comparecer ante las instancias de investigación que se me requiera para responder por los cargos o imputaciones que se ha generado (sic)”.Cadena aseveró que los dos videos anteriores estaban “manipulados” y señaló la posibilidad de que “se continúe con la edición de material digital e imágenes en los cuales se exhiba a mi persona como se ha venido realizando”.En esta nueva grabación, Eva Cadena se encuentra sentada, en un espacio cerrado donde solamente se observa una pared blanca de fondo.Ella viste una blusa de color blanco y rojo oscuro, y mientras le explica a su interlocutor que el dictamen (ley) ya está muy bien presentado, la legisladora guarda en su bolsa, en tres distintas ocasiones, los fajos de billetes; primero, dos con la mano izquierda y un último con la derecha.En el encuentro, la legisladora local le precisa que la aprobación de esta ley no va a estar para el día siguiente, pues los integrantes de la Junta de Coordinación Política pelean, de manera paralela, porque el gobernador quiere que se le apruebe el presupuesto.“Yo sí quería compartirles esa parte porque... este, no está para mañana, va a depender de (inaudible) está, los de la Junta de Coordinación han estado todo el día peleando porque el gobernador quiere que se apruebe el presupuesto”, describe la veracruzana, quien, entre otras comisiones, fue presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático.En la grabación no se especifica la fecha exacta en que se dio este encuentro, sin embargo, el presupuesto para el estado de Veracruz fue avalado en el Congreso local el pasado 30 de diciembre de 2016.En la nueva grabación, también se ve que Cadena le agradece al presunto empresario por los recursos y menciona que ya están a mano, y agrega que espera que esto funcione bien porque el dictamen está muy bien presentado por los integrantes de las comisiones y por la gente que sabe del tema.El hombre le pide algo más a la legisladora local, sin embargo, ella le explica que no puede ir más allá de modificar la ley, debido a que esa es su función como diputada de Veracruz.“No, este compromiso no lo puedo llevar más allá de modificar la ley porque es mi función como legisladora. En lo que se pudiera para que la ley esté a su favor”, describe.Más adelante en la conversación, Cadena Sandoval reconoce que la modificación fue un compromiso “a modo” de los empresarios y no quiere tener problemas después.“Pues yo ya se las puse a... a... a modo, ahora sí. Cumplí mi compromiso y hoy quiero dejarlo claro porque no quisiera después tener problemas”, define.El interlocutor le pregunta a Eva Cadena si le van a aprobar el presupuesto estatal al gobernador, Miguel Ángel Yunes, ella le responde que no, porque los podrían expulsar del partido.