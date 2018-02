Encuentran cuerpo de recién nacido en baño del IMSS

SALTILLO, Coahuila(El Universal)

El cuerpo de un recién nacido prematuro fue encontrado en la taza de un sanitario de la Clínica No. 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Coahuila.



A través de un comunicado el IMSS informó que colabora con el Ministerio Público para identificar y ubicar a la madre del menor.



Según las primeras investigaciones el cuerpo del recién nacido, de 33 a 34 semanas de gestación y de sexo masculino, fue descubierto por una paciente del hospital.



Un agente de la FGE reportó que una mujer de 16 años de edad entró a los baños donde tuvo el parto.



"Estamos muy consternados porque es algo muy triste. No sabemos si el niño nació vivo o muerto. Según comentan algunos médicos que aunque era prematuro, si acaso estaba vivo, pudo haberse salvado", comentó un testigo.



Fue a consulta médica



La mujer de 16 años, que se presume es la madre del recién nacido, llegó a la Clínica 73, ubicada en la zona centro de Saltillo, llegó a consulta y dijo que se sentía muy mal, fue al baño y cuando regresó ya no quiso ver al médico.



El doctor logró tomarle los signos vitales a la joven, quien dijo que tal vez su malestar se debía a que se le había retrasado su ciclo menstrual pero le acababa "de bajar" y ya se sentía bien.