Asesinan a ex edil de Oaxaca; van 4 homicidios en 24 horas

OAXACA, Oaxaca(El Universal)

Dos personas fueron ultimadas a balazos este viernes en Oaxaca; una de las víctimas es el ex presidente municipal de San Miguel del Puerto, perteneciente a la región de la Costa. Con ello suman cuatro asesinados en las últimas 24 horas, dos de ellas mujeres.



El ex edil, Teodoro Ortiz Barragán, se encontraba en el sitio turístico las Cascadas Mágicas de Copalitilla, cuando individuos armados llegaron al lugar y le dispararon, informó la Policía Estatal.



El crimen sucedió a alrededor de las 13:00 horas de este viernes en esta zona turística, propiedad del ex funcionario.



La Policía Municipal de San Miguel del Puerto acordonó el área para las diligencias correspondientes.



El otro individuo, quien no ha sido reconocido, fue asesinado a balazos dentro de un bar, ubicado sobre la carretera federal que conduce del municipio de Tuxtepec a San Lucas Ojitlán, en la región de la Cuenca del Papaloapan.



En ambos asesinatos no hay ningún responsable detenido. Ayer jueves fueron ultimadas a balazos dos mujeres, en Santiago Jamiltepec y en San Juan Bautista Tuxtepec.