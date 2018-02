VIDEO: EPN pide a damnificados por sismo no gastar dinero entregado en cerveza

(GH)

Enrique Peña Nieto recomendó a las mujeres vigilar a sus esposos para que el dinero entregado en las tarjetas a los damnificados por los sismos no se lo gasten en “comprar una buena cerveza”.



“Ahí están las mujeres vigilantes y están las esposas, que siempre les recordé que había que echarle mucho ojo a los maridos con la aplicación de recursos que tiene la tarjeta y no se lo vayan a gastar en otras cosas que no sean para eso. Porque son monederos electrónicos que tenían recursos que podían aplicar para comprarse una buena cerveza”, dijo el presidente.



Peña Nieto agregó que se buscó que la mayoría de estos apoyos estuvieran a nombre de las mujeres para que fueran ellas las que vigilaran que no se hiciera "mal uso" del dinero.