Solicita Fidel Herrera amparo contra posible arresto

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, solicitó un amparo contra la posible orden de aprehensión o retención que pudiera ser emitida por la Fiscalía General del estado.



El asunto fue promovido ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal y de Juicios Federales del Estado de México, quien se declaró incompetente por razones de territorio, pues correspondería conocer a un juez en Veracruz, según el expediente 133/2017.



La solicitud fue promovida luego del anuncio del ex mandatario sobre su renuncia al cargo de Cónsul de México en Barcelona para enfrentar las acusaciones del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, en su contra por supuestamente comprar medicamentos piratas para tratamientos de quimioterapia.



Debido a que el juez se declaró incompetente no dictó medidas provisionales para evitar que el ex mandatario sea detenido, en consecuencia, de emitirse una orden de este tipo las autoridades podrán ejecutarla.