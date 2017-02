CDMX: Arne lanza pañales sucios a sede del PRI

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Un grupo de personas encabezadas por Arne aus den Ruthen, ex funcionario de la delegación Miguel Hidalgo, lanzó pañales sucios a la sede nacional del PRI, en la delegación Cuauhtémoc.Los integrantes de la denominada brigada “Poder Antigandalla” usaron resorteras de largo alcance para aventar los pañales desde la acera de enfrente, donde se sitúa el edificio de la delegación Cuauhtémoc.“Tienen que entender que deben dejar de hacer ese gasto dispendioso de recursos”, dijo el ex city manager de la Miguel Hidalgo, a través de una transmisión de Periscope sobre el llamado “pañalazo” a la sede del partido tricolor.Dijo que esta acción la realizaron para “devolver a los priistas la mier.. que le dan al gobierno y al País con su corrupción”.El 21 de enero pasado, la dirigencia nacional del PRI solicitó vigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina ante la posibilidad de que existiera una protesta de este tipo y en respuesta fueron enviadas algunas unidades y elementos a resguardar el lugar unos días.En aquella ocasión, Luis Vega, secretario de Finanzas del PRI, responsabilizó a Arne de cualquier daño a la integridad física de trabajadores, militantes y simpatizantes.Sin embargo, Aus den Ruthen realizó esta mañana la protesta donde varias personas aventaron pañales y el ex funcionario dijo que recogerían los que hayan caído en la vía pública.