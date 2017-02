AMLO va a EU para defender a migrantes

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En 10 días, el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, comenzará una serie de visitas exprés a Estados Unidos como parte de su estrategia para defender los derechos de los connacionales en territorio estadounidense de las políticas antimigratorias del gobierno de Donald Trump y la creación de un Frente Cívico contra la xenofobia.



En entrevista con EL UNIVERSAL, Yeidckol Polevnsky, secretaria general de Morena, detalló que la mañana del 12 de febrero López Obrador visitará Tijuana, Baja California. Posteriormente, por la tarde, viajará a Los Ángeles, California, acompañado de una pequeña comitiva integrada por Héctor Vasconcelos, secretario de asuntos Internacionales de Morena, y César Yáñez, secretario de prensa del partido. Además, podrían sumarse legisladores y otros personajes de la sociedad civil que puedan costear su viaje.



De acuerdo con información del Instituto Nacional Electoral (INE), no hay ningún tipo de restricción para viajes al extranjero por parte de líderes de partido o aspirantes a cargos de elección popular. Sólo tienen restricción si los candidatos viajan unos meses antes de la elección, pero el proceso electoral rumbo a la Presidencia de la República en 2018 no ha iniciado, ni López Obrador es candidato.



En esta primera visita, con Donald Trump al frente del gobierno, el tabasqueño se reunirá con clubes de migrantes, sindicatos, organizaciones sociales, sociedad civil y comités de Morena de connacionales instalados en aquel país a quienes explicará los apoyos que tendrá del partido para un eventual regreso obligado al país, así como la estrategia de política exterior para la defensa de los migrantes.



“La estrategia es buscar proteger a los connacionales, principalmente que conozcan que Morena dará apoyo legal a los migrantes que lo necesiten”, indicó.



“Vamos a tener todo un grupo de abogados para defender a los migrantes, porque no queremos que abusen de ellos, buscamos proteger los derechos humanos”, agregó Polevnsky.



Una situación preocupante es que al momento de regresar a México, Migración de Estados Unidos está repartiendo a los mexicanos con papeles un formato por medio del cual renuncian de inmediato a su ciudadanía estadounidense, “es un tema delicado y muy sucio del gobierno de Estados Unidos.



“Gente que está regresando les piden que firmen un documento para renunciar a su residencia permanente, ya legalizada en Estados Unidos. Es una de las formas más perversa para manipular y engañar a los mexicanos que ya tienen la greencard”, advirtió.



Según Polevnsky, se ha definido que AMLO realice viajes exprés a ciudades de Estados Unidos, es decir que solo viaje un día y regrese de inmediato a México para continuar con la agenda en los estados del país.