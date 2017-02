Exigen revelar llamada entre EPN y Trump

CIUDAD DE MÉXICO (AGENCIA REFORMA)

El Gobierno de la República debe difundir la conversación telefónica entre los presidentes Enrique Peña y Donald Trump el pasado viernes para conocer los alcances de esa plática, demandaron dirigentes políticos y legisladores."Podría abrirse ante ciertas comisiones del Senado (...) y dar más certeza al contenido de esas pláticas", expuso la panista Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.El senador perredista, Miguel Barbosa, consideró que sería saludable la difusión íntegra de la plática, pues no se trata de creer o no lo que se dijo, sino de corroborarlo.Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, pidió la difusión de la charla porque está grabada y se humilló al Presidente.Ayer, primero en Proyecto Puente, la periodista Dolia Estévez, informó sobre el tono en el que se dio esta llamada y luego hizo lo mismo en el noticiero de Carmen Aristegui Según versiones periodísticas estadounidenses, Trump, amenazó con enviar tropas para detener a los "bad hombres"."Tienen a un montón de ‘bad hombres’ allá abajo. No están haciendo lo suficiente para detenerlos. Su Ejército tiene miedo. Nuestro Ejército no, así que podría enviarlo para que se hagan cargo", señaló Trump durante la llamada, según AP.