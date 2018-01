Gassoapp, la App para buscar la gasolinera más cercana y barata dicen que tiene fallas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Con la liberación del precio de gasolinas de hace un año, se creó Gasoapp, la aplicación oficial de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para teléfonos inteligentes que permite localizar la gasolinera más cercana y la más barata.



Disponible para sistemas IOS y Android, la app permite ubicar a nivel nacional la gasolinera más cercana, la más barata o ambas, de acuerdo con nuestra ubicación en ese momento.



Sin embargo, algunos usuarios han emitido opiniones negativas por el funcionamiento de la misma al considerarla una buena idea pero con una mala operación.



De acuerdo con la CRE, la app proporciona el tipo de combustible de nuestra preferencia y conforma un determinado radio de búsqueda.



Cuenta con información de los productos y precios de las gasolineras permisionadas por la CRE, y se puede evaluar el servicio en cada estación así como visualizar las calificaciones que le han otorgado.



Gassoapp requiere habilitar el servicio de GPS del dispositivo o teléfono para encontrar la ruta más cercana a la gasolinera seleccionada.



En caso de detectar que los precios de la gasolinera no corresponden a los que marca la aplicación, es posible mandar un reporte a la CRE.



Hasta el momento, la aplicación cuenta con 50 mil descargas y una calificación de 2.7 de cinco estrellas posibles.



Usuarios como Adalberto Armas consideran que la aplicación es terrible, pues a pesar de que se autorizan todos los parámetros como GPS, Cámara, no aparecen las gasolineras más cercanas.



Igualmente, el usuario Fernando Latisnere afirma que las gasolineras marcadas por la app como las más baratas en realidad no lo son.



Si se decide reportar algún incidente la aplicación sólo utiliza la información para datos estadísticos. “La probé por más de una semana y no funciona correctamente. Desinstalando app Gasoapp”, señala.