Captan presunta persecución de policías a otros policías en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que elementos estatales y municipales del Valle de Chalco presuntamente persiguen a una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina hasta que le cierran el paso.



Según reportes, el evento fue captado por cámaras del municipio de Valle de Chalco el pasado 31 de diciembre.



En las imágenes se aprecia que dos unidades del Estado de México cierran el paso a una patrulla de la capital para después bajar a los agentes de la SSP.



El incidente aparentemente no pasó a mayores, pero la imagen ya es investigada por la Secretaría de Seguridad Pública capitalina para deslindar responsabilidades.



Los tripulantes de la patrulla de la Ciudad de México fueron citados para explicar lo sucedido al tiempo que ya se sostienen pláticas con los agentes del Estado de México para escuchar su versión de los hechos.



Presuntamente, la pugna entre policías mexiquenses y capitalinos surgió a raíz de la detención de Ramón Montalvo Juárez, hijo del alcalde de Valle de Chalco, Ramón Montalvo Hernández, por presuntamente participar en un homicidio.



Agentes de la Policía Capitalina denunciaron que desde la detención del hijo del presidente municipal, los policías en todo el Valle de Chalco, no los han dejado trabajar como antaño.



Aseguran que para cualquier ingreso les exigen un “oficio de colaboración”, y de no mostrarles este documento, les piden que se retiren o los expulsan por la fuerza.