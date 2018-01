Acompañará Profeco a consumidores ante cualquier abuso en gasolinas

(SUN)

Ante la libertad tarifaria en la venta de gasolina en el País, la Profeco indicó que acompañará a los consumidores ante cualquier abuso a fin de recibir las quejas cuando no se respeten los precios marcados en las bombas o no se despachen litros de a litro.



En entrevista, Rafael Gómez Ramón, director general de Quejas y Conciliación de la Profeco, indicó que es muy importante que el consumidor cheque que el precio que le están ofertando en la máquina despachadora sea el precio con el cual con el cual le están vendiendo.



Indicó que si bien Profeco no interviene en la libertad tarifaria, las estaciones de servicio están obligadas a respetar que sean litros de a litro y que en eso hay cero tolerancia.



Gómez Ramón recomendó el uso de la aplicación Gasoapp, disponible en dispositivos Android o IOS para verificar precios e interponer denuncias.



Indicó que ante la Profeco se pueden interponer denuncias cuando el precio marcado no se respeta o cuando se despacha menor cantidad, “pero sólo si no se respetó el precio en la bomba, no respecto de alzas”.



Refirió que para interponer una queja ante el organismo es importante que el consumidor cuente con los datos de la estación de servicio, sí es posible fotos y la ubicación



Finalmente, recordó que la Profeco tiene de manera permanente programas de verificación para que sean litros de a litro en las estaciones.