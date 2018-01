"No hay aumentos desordenados en precio de gasolinas", afirma SHCP

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que a principio de año no se presentaron incrementos desordenados en el precio de los combustibles.



"No se observaron incrementos desordenados en los precios al consumidor ni a finales de noviembre 2017, cuando se flexibilizaron los precios en todo el País, ni el primero o dos de enero de 2018", dijo la dependencia en un comunicado.



Según la Secretaría, como parte del proceso de transición en la apertura del mercado de combustibles, durante 2018 se continuarán amortiguando las variaciones en los precios internacionales de los combustibles.



"Lo anterior mediante el esquema de estímulos semanales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que ha operado desde febrero de 2017", dijo la dependencia.



En un comunicado, Hacienda respaldó lo dicho por Petróleos Mexicanos (Pemex) en cuanto a mantener la política de precios graduales de combustibles que se aplica desde hace un año con éxito para garantizar la estabilidad en este mercado.



"A partir del 30 de noviembre de 2017, los precios al público de las gasolinas y el diésel están siendo determinados por cada estación de servicio del país, sin que exista un precio máximo o un precio único determinado por el Gobierno Federal", dijo.



A inicio de año, sube precio de la gasolina



La guerra de precios de las gasolinas empezó con el nuevo año.



Algunas estaciones están vendiendo gasolina Magna con precios que superan 17 pesos por litro o la Premium rebasando el umbral de 19 pesos, mientras que otras se mantienen con precios de 16 y 18 pesos por litro, respectivamente.



Este martes, por ejemplo, los habitantes de Satélite, en el Estado de México, tienen de donde elegir pues es en esta zona en donde entraron en operación las primeras estaciones de servicio de marca propia con emblema multinacional, BP y Shell.



En un radio de 5 kilómetros, de acuerdo con un ejercicio realizado por El Universal con base en la información de la aplicación para celular diseñada por la Comisión Reguladora de Energía (Gasoapp), se puede distinguir que, de las 24 estaciones de servicio visibles, BP Estaciones y Servicios Energéticos, ubicada en bulevar Manuel Ávila Camacho 1810, es la que ofrece mejores precios.



A las 11:22 horas vendía la gasolina Magna en 16.40 pesos por litro y la Premium en 18.33 pesos.



La estación franquicia de Shell, ubicada en Miguel Hidalgo 39 en San Lucas Tepetlacalco, ofrecía la Magna en 16.43 pesos y la Premium en 18.42 pesos por litros.



A unos kilómetros de distancia, en Avenida Gustavo Baz 131, la gasolinera de Servicio Fas vendía la Magna en 17.11 pesos y la Premium en 19.05 pesos por litro.



Según el ejercicio en la zona analizada las diferencias en el precio por litro de Magna y de Premium son de 71 y 72 centavos, respectivamente.



Este aumento es decisión de los empresarios gasolineros quienes ahora pueden fijar los precios en función del tipo de cambio y sus costos de operación.



Tales como: Los asociados al transporte, almacenamiento y distribución que tengan que cubrir para que el producto se mueva y llegue a sus estaciones de servicio para su comercialización al público en general.



En enero de 2017, los precios se ubicaron en 15.99 y 17.79 pesos por litro, lo que significa que en un año el valor de estos combustibles se incrementó en un peso con 12 centavos y un peso con 26 centavos, si se toma como referencia la estación de servicio que vende más caro en la zona de Satélite.



De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ahora los usuarios deben monitorear los precios de las estaciones de servicio cercanas a su casa, negocio o trabajo para cargar en la que venda más barato.



Pemex descarta aumento brusco



A través de un comunicado, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que se mantiene la política de precios graduales de combustibles que se aplica exitosamente desde hace un año en el país y dijo rechazar categóricamente cualquier comentario especulativo al respecto de supuestos incrementos en los mismos.



Detalló que la fórmula que determina los precios de las gasolinas y diesel al mayoreo en México contempla mecanismos que reducen su volatilidad, por lo que “no existe ningún fundamento para estimar un aumento brusco en dichos precios, lo que no ha ocurrido”.



Agregó que desde su aplicación la fórmula garantiza estabilidad con ajustes diarios, de acuerdo con las condiciones de un mercado abierto y competitivo, como ocurre en el resto del mundo.



“Cabe recordar que la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), la cual representa menos del 5% del total de empresarios del sector, ha realizado constantemente declaraciones sobre los precios de las gasolinas, que han resultado imprecisas o hasta mal intencionadas, por lo cual llamamos a la prudencia y a evitar la desinformación en un tema tan delicado”, dijo la empresa productiva del Estado.



El organismo dio a conocer hoy que este año el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a los combustibles verá un alza estimada de 37 centavos por litro para la gasolina Magna y de 32 centavos para la Premium.