Gobierno de Guerrero filtra que funcionario asesinado era adicto

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El Gobierno de Guerrero advirtió que el funcionario estadounidense asesinado en Ixtapa-Zihuatanejo podría haber sido adicto a sustancias tóxicas.



El pasado jueves 28 de diciembre, Douglas Bradley, director de Servicios Administrativos de la ciudad Imperial Beach, California, fue baleado en la zona hotelera de ese Municipio guerrerense.



“Después de haberse realizado las investigaciones, se desprende que la víctima podría tener alguna adicción a sustancias tóxicas”, expuso el Gobierno estatal en un comunicado.



En la misiva se detalló que Bradley recibió tres disparos de arma de fuego y que el funcionario entraba constantemente a México.

FRONTERA publicó ayer que la hermana del surfista viajó este domingo a Guerrero para reclamar el cuerpo.



No consumía drogas

En entrevista telefónica, la ex novia de Bradley, Elizabeth Galindo, aseveró que el funcionario no consumía sustancias ilegales.



“Escuché en medios que dicen que Doug consumía sustancias ilegales, eso no es cierto, él tenía un puesto importante en Imperial Beach y cada cierto tiempo les hacían antidoping”, expresó.



Vivía en Playas de Tijuana

A su vez, el Alcalde de la ciudad Imperial Beach, California, Serge Dedina, publicó algunas fotos en su cuenta de Twitter de Bradley surfeando en playas mexicanas.



“Doug Bradley vivía en Playas de Tijuana, surfeaba por todo México y cruzaba la frontera todos los días para trabajar en el Ayuntamiento de Imperial Beach, era un verdadero residente de la frontera”, expuso.



Exigen justicia en redes

En redes sociales, usuarios estadounidenses exigieron justicia por el asesinato de Bradley.



“Presidente Trump, la semana pasada perdimos a una gran persona por la violencia sin sentido en México. Nuestro amigo, Doug Bradley, fue asesinado en México durante un intento de asalto. Esperamos que se haga justicia”, escribió Chris Seeley en su cuenta de Twitter.



“Al diablo con el muro, que es puramente defensivo, yo invadiría México y terminaría con la toxicidad ahí”, aseveró Garret Lebois.



“No hay autoridad en México, no hay leyes”, añadió.



Otros pidieron boicotear México y no viajar a sus destinos turísticos.