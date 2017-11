Profeco alista operativo para "El Buen Fin"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Profeco informó que durante el programa “El Buen Fin”, que arrancará a las 00:00 horas del próximo 18 de noviembre y continuará hasta el día 21 del mismo mes, realizará un amplio operativo de vigilancia de precios y atención a los consumidores.



La dependencia dio a conocer que por instrucciones de su titular, Rogelio Cerda Pérez, mil 346 servidores públicos de las delegaciones estatales de la Profeco, más personal de las oficinas centrales, que trabajarán en campo para brindar atención y asesoría.



De la misma manera, señaló habrá 316 brigadas que estarán en los centros comerciales de mayor afluencia y 177 módulos de atención, 32 de los cuales estarán en los aeropuertos.



Señaló que en 609 establecimientos de 49 ciudades de la República se prevé levantar 129 mil precios de productos electrodomésticos y electrónicos, los cuales se difundirán a través de la herramienta “Quién es Quién en los Precios”.



Del mismo modo, destacó que el Teléfono del Consumidor brindará servicio durante 12 horas continuas los días viernes 17, sábado 18, domingo 19 y lunes 20 de noviembre en un horario de 9:00 a 21:00 horas.



En un comunicado, indicó que contará con 50 personas diariamente para la atención de la población consumidora, es decir 200 servidores públicos de la Subprocuraduría de Servicios y 12 de la Subprocuraduría de Telecomunicaciones, para brindar información y orientación, asesoría jurídica, captar de denuncias y ofrecer conciliación exprés.



Respecto a las delegaciones y subdelegaciones en toda la República, dijo que arrancarán el operativo especial de manera simultánea con las oficinas centrales y se alimentarán con información a la base de datos para atender cualquier irregularidad.



Refirió que en la edición del 2016, la Profeco brindó 30 mil 247 asesorías y recibió 922 reclamaciones; de ellas, 825 fueron procedentes y 779 fueron conciliadas.



El órgano regulador mencionó que las entidades con más quejas fueron Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Guerrero, Coahuila, Chihuahua, Querétaro, Quintana Roo y Veracruz.



Agregó que los principales motivos de queja fueron no respetar promociones u ofertas, no respetar los precios exhibidos, condicionar o negar la venta, información o publicidad engañosa, no exhibir precios, aplicar cargos y redondeos sin consentimiento y no entregar notas o comprobantes.



A fin de aprovechar la campaña de “El Buen Fin” de este año, la Profeco recomendó: hacer un consumo responsable que no desequilibre el presupuesto; planear las compras con tiempo; hacer una lista de lo que se piensa comprar para saber qué se necesita.



También, revisar las etiquetas de los productos para que cumplan con las necesidades del consumidor y su presupuesto guardar los tickets por si se necesita hacer alguna reclamación, cambio o devolución.



De igual manera, revisar las garantías y verificar que los proveedores las sellen para hacerlas válidas; tener cuidado con las promociones dos por uno y tres por dos, porque aunque el costo unitario es menor, a veces puede convertirse en un desembolso mayor; ser precavido con los pagos a meses sin intereses, y comparar para encontrar los mejores precios.



Para atender a los consumidores que así lo requieran, el personal de la Profeco estará disponible en el Teléfono del Consumidor, 55 68 87 22 en la Ciudad de México y área metropolitana; el 01 800 468 8722 sin costo en el resto del país, y las redes sociales oficiales en Twitter: @Profeco y en Facebook: ProfecoOficial.