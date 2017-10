Asesinan a ex camarógrafo en exposición de autos en BCS

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un ex camarógrafo fallecido y dos personas lesionadas de bala es el saldo de un tiroteo ocurrido en una plaza comercial al Sur de esta ciudad.Los hechos ocurrieron la noche del sábado, en el estacionamiento de una tienda departamental The Home Depot, que se ubica en la plaza Paseo La Paz, donde se desarrollaba una exposición de vehículos, en un ambiente familiar, cuando sujetos armados dispararon contra Javier Lucero, ex reportero gráfico de una televisora local y que dejó de operar hace un par de años.La situación causó pánico entre los asistentes al evento, y clientes de la zona comercial, quienes corrieron y se escondieron tras los vehículos.La situación de alarma quedó registrada en un video que circula en Internet, pues los organizadores transmitían en vivo los detalles de la exposición de vehículos.En el video se escuchan varias detonaciones y gritos de mujeres y niños que se encontraban en la zona.Testigos advirtieron que el ataque generó confusión y temor incluso dentro de algunos locales aledaños.Las corporaciones de seguridad arribaron al sitio, ubicado en el bulevar Agustín Olachea y Libramiento Daniel Roldán, e iniciaron las indagatorias.Además, los cuerpos de emergencia trasladaron a una mujer con heridas de bala, quien luego se supo que era su esposa. Otro hombre resultó también lesionado y fue trasladado para su atención.La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) informó que investiga los hechos, a través de la Unidad especializada en la investigación del Delito de Homicidio Doloso y realizan los peritajes correspondientes.En el 2015, Javier Lucero había sufrido un atentado en su domicilio, en La Paz; sin embargo, no se encontraba en el sitio.Estos hechos se suman a una jornada violenta de fin de semana, con seis personas asesinadas el viernes, en La Paz y Los Cabos, y ocurren cuando se han cumplido tres años de que Baja California Sur enfrenta una ola de violencia sin precedentes, con más de 800 homicidios considerado de alto impacto.