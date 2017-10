Familias entrarán a derrumbe de AO para supervisar labores de rescate

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, informó que hoy entrarán 9 familiares de las víctimas a la zona para verificar que las labores de búsqueda de las 8 personas que permanecen en el inmueble de Álvaro Obregón se estén realizando de manera minuciosa, según lo acordado entre ellos y las autoridades.



El funcionario informó que no tienen un plazo determinado para concluir las labores.



En conferencia de prensa, Campa explicó que este grupo de 9 familiares entrará en tres bloques de tres personas cada uno al inmueble que derrumbó el sismo del pasado 19 de septiembre, para evitar riesgos y retrasos en las labores de búsqueda.



"Se ha acordado con ellos que para que ellos puedan tener el consuelo y la seguridad de que se está haciendo el esfuerzo por encontrar a las personas que estamos buscando habrá de integrarse una comisión que en las próximas horas va a subir con el equipo técnico, para poder atestiguar personalmente cuál es el trabajo que se está haciendo", declaró.



RECUPERAN UN CUERPO MÁS



Valentín Oñate, enlace del Gobierno de la Ciudad de México con los familiares de las víctimas del derrumbe en Álvaro Obregón, indicó que esta madrugada fue recuperado el cuerpo de una mujer más, con lo que suman 41 muertos hallados en el edificio.



Detalló que la mujer no ha sido identificada aún por ninguno de los familiares. Y recalcó que conforme a lo declarado por quienes permanecen buscando a sus seres queridos, se tiene el registro de que aún faltan 8 personas más por encontrar en el edificio.



"Han sido rescatados 41 cuerpos de los cuales 40 han sido identificados plenamente, solamente falta por identificar un cuerpo femenino, que es el cuerpo rescatado en la madrugada de hoy", dijo.



De acuerdo con Oñate, la instrucción del Jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, es continuar con la búsqueda hasta dar con el último de los 8 desaparecidos.



Mientras, Ricardo De la Cruz, director general de Protección Civil de la Segob, comentó que en estos momentos se continúa con el seccionamiento de lozas en la superficie del derrumbe y que las labores que se realizan en estos momentos ya tienen un carácter "quirúrgico", debido a la fragilidad en la que se encuentra la estructura.



"Hemos trabajado mucho en la estabilización de la estructura, hoy en la madrugada uno de los aparatos que tenemos midiendo detectó un movimiento importante, fue necesario meter más apuntalamientos", señaló.



Afirmó que conforme avanzan las labores disminuye cada vez más el número de voluntarios trabajando en el derrumbe, debido al nivel de especialización y riesgo que representa cada movimiento.



"La búsqueda es de carácter integral, hoy volvimos a meter binomios, cada que se levantan lozas, sin embargo no podemos determinar un área específica donde están las personas aunque sí se ha concentrado la búsqueda donde estaban las salidas y los egresos del edificio que serían las escaleras", detalló.



"Tenemos un avance significativo pero debe realizarse con muchísimo cuidado, es quirúrgico porque nosotros no queremos mover nada que esté dándole estabilidad al edificio", añadió.



VACUNAN A BRIGADISTAS



Para evitar que la búsqueda en el edificio 286 de Álvaro Obregón se convierta en un riesgo sanitario, personal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) permanece en el lugar vacunando a quienes apoyan en las labores de rescate, dijo Roberto Campa.



"Cofepris está aquí desde hace ya varios días, hay distintos procedimientos de cal y de cloro, prácticamente todos los que pasamos hemos sido vacunados contra el tétanos y ciertamente es un procedimiento que debe ser tomado en cuenta", destacó.