Formará IMSS "Lazo Humano Blanco" en solidaridad con el País tras sismos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

“México está de pie”, es el mensaje que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) enviará mañana, cuando congregue a más de 15 mil personas en Campo Marte para conformar un Lazo Humano Blanco como muestra de solidaridad con el País.



A partir de la iniciativa que año con año realiza la Fundación IMSS AC, relacionada con el inicio de las conmemoraciones contra el cáncer de mama, realizando un Lazo Humano Rosa, este año, también se pintará de blanco.



Esta acción se llevará a cabo tras los sismos del 7 y 19 de septiembre que provocaron la muerte de cientos de personas y daños en el País, pero que también han sido una oportunidad donde la sociedad mexicana, organizaciones no gubernamentales, Fuerzas Armadas, rescatistas y la Iniciativa Privada, han dado una muestra heroica de solidaridad.



Con el evento, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), busca enviar tres mensajes: mostrar que México está unido y de pie; hacer un tributo a las personas que fallecieron en los sismos; y agradecer a la sociedad civil, Ejército, Marina, dependencias de gobierno, iniciativa privada, organizaciones no gubernamentales y rescatistas, “porque gracias a ellos México está de Pie”.



El contorno del lazo estará delineado por el cuerpo de enfermeras de toda la República, la parte central por miembros del sector Salud, las Delegaciones del IMSS y sociedad civil que portarán una camiseta blanca.



El contorno formado por enfermeras se encenderá con luz, símbolo de protección y guía. Posteriormente, los participantes del interior del lazo abrirán los paraguas rosas luminosos, recordando la lucha contra el cáncer de mama y la concientización sobre esta enfermedad.



El cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer, y la cuarta enfermedad con mayor gasto para el IMSS, alcanzando los 3 mil 143 millones de pesos en 2016.



En el instituto ha aumentado la detección de cáncer, al realizar 300 mil mastografías en 2013; en 2016 alcanzó un millón 304 mil detecciones, y en 2017 la meta es lograr un millón 400 mil mastografías, es decir un incremento de 7.4%.



En seis años, la tasa de mortalidad por cáncer de mama se ha podido reducir 18.6%, una cifra importante comparándola con el aumento de 30.4% entre las no derechohabientes. Pero aún representa un problema, pues son el 8% de las muertes dentro del IMSS.