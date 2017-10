Gobierno de México reconoce a brigadistas de Alemania y Perú

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El gobierno de México hizo un reconocimiento a los brigadistas de Alemania y Perú que colaboraron en las tareas de revisión de estructuras de inmuebles luego del sismo del pasado 19 de septiembre que ha cobrado la vida de 360 personas.



Durante ambas ceremonias solemnes se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas mortales.



En el Hangar de la Unidad Especial De Transporte Aéreo del Alto Mando (U.E.T.A.A.M.) de la Secretaría de la Defensa Nacional, el subsecretario de Relaciones, Carlos de Icaza destacó el talento y experiencia de los ingenieros estructuralistas alemanes que se demostró en la revisión de edificios y zonas dañadas aportando su tecnología y conocimiento que tanto se aprecia en todo el mundo.



"Su presencia es una muestra más de solidaridad del gran pueblo alemán y de la entrañable amistad que existe entre los dos países, son muchas las muestras de siempre apoyarnos que mucho agradecemos y valoramos el día de hoy".



Los ingenieros alemanes revisaron inmuebles en la Colonia Narvarte y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; así como en diversos pueblos de Morelos.



Por su parte, el subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina Luis Alfonso de Alba agradeció la ayuda solidaria y la colaboración de Perú durante la tragedia del sismo.



En el caso de Perú, el embajador De Alba dijo que el que el equipo de estructuralistas tuvieron un papel relevante sobre todo para aquellas familias que se beneficiaron por su experiencia para determinar el estado de los edificios después del movimiento telúrico.



"Me llamó la atención el trabajo extraordinario que hicieron en los hospitales... y no sólo estamos muy agradecidos sino que tenemos un sentido profundo de poder corresponder en el momento que nos necesiten; sepan que contarán con México, esperemos que no sea al caso, que llegara a ocurrido una tragedia, somos pueblos que somos altamente vulnerables".



Los ingenieros y estructuralistas peruanos realizaron revisiones en el Hospital 20 de Noviembre, el Hospital López Mateos, así como diversos multifamiliares.