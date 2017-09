Aseguran 24 mil litros de gasolina en Tamaulipas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Grupo de Coordinación Tamaulipas informó que la gasolinera número E10021, ubicada en la Brecha 113 número 100, en Río Bravo, fue clausurada.



En un operativo conjunto de la Policía Federal y de la Procuraduría General de Justicia del Estado -en apoyo a personal de Seguridad Física de Pemex y de Protección Civil del Estado- acudió hoy por la mañana a la estación. Durante la inspección, se aseguraron 24 mil litros de combustible.



La revisión y clausura del establecimiento se realizó con la finalidad de garantizar que no existiera riesgo alguno para la población, ya que se contaba con datos que hacían presumir que no se tenían las medidas de seguridad adecuadas en las instalaciones de la gasolinera.



No obstante, las bombas se encuentran aptas para el funcionamiento y en los tanques de depósito había 24 mil litros de hidrocarburo. Por esta razón es que se inhabilitaron los equipos de despacho al público y se aseguró el combustible.



La estación de servicio, que está asentada en un predio que mide 60 metros de frente por 30 metros de fondo, opera bajo el nombre de una empresa que tiene su domicilio fiscal en la ciudad de Matamoros, informó en un comunicado el Grupo de Coordinación Tamaulipas.