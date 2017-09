Fallece mexicano mientras rescataba damnificados en Texas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Yahir, Benjamín y José Vizueth se embarcaron el lunes pasado en una lancha, iban en búsqueda de damnificados por el huracán "Harvey", su labor se interrumpió por un accidente que le quitó la vida a uno ellos y mantiene a otro como desaparecido.



Los hermanos, originarios del estado de Hidalgo, participaban como voluntarios en compañía de dos periodistas y dos personas más, por lo que recorrían las zonas inundadas de Wallisville y Normandía, en Texas.



Según medios locales, el bote en el que viajaban chocó contra un poste, lo que ocasionó que tres de los tripulantes se electrocutaran, los cuatro restantes cayeron al agua.



En el perfil de Facebook de Benjamín aún es posible encontrar los videos de la labor altruista de los hermanos, quienes cubiertos con impermeables, recorrían las zonas afectadas por "Harvey".



Cuando las autoridades tuvieron conocimiento del incidente comenzaron a buscarlos; José y los dos periodistas fueron encontrados con vida y llevados al hospital.



Por varias horas no se tuvo conocimiento del paradero de los otros cuatro tripulantes, pero el miércoles 30 de agosto las autoridades de Houston confirmaron que habían hallado los cuerpos de Yahir Vizueth, uno de los hermanos, y Jorge Pérez, otro de los tripulantes, quienes murieron electrocutados.



La Oficina de Atención al Migrante en Hidalgo, encabezada por Juan de Dios Hernández, informó que los jóvenes fallecidos son originarios de la comunidad de San Rafael, en el municipio de Chapalhuacan, sobre el paradero de Benjamín y el otro joven se notificó que se encuentra en calidad de desaparecido.



Perla Jaquez, esposa de Benjamín, ha emprendido una campaña de búsqueda en redes sociales, donde comparte mensajes de búsqueda y fotos de su marido, y de Gustavo Rodríguez, el otro desaparecido.



"Familia y amigos… por favor ayúdenme a encontrar a mi esposo y a Gustavo, necesitamos mucho apoyo de ustedes y las autoridades, no me puedo dar por vencida; necesito pensar que sigue vivo y que está peleando por su vida", escribió.



"Él es un guerrero y sé que está luchando en algún lugar por su vida. Mis hijos y yo lo necesitamos con nosotros. Por favor, ayúdenme a compartir", remata.



El gobierno de Hidalgo informó que mantiene comunicación con los familiares de las víctimas, a fin de apoyarlos en las acciones que sean necesarias para su búsqueda y recuperación.