Mueren cuatro personas por "Lidia" en BCS

LA PAZ, BCS. (SUN)

La tormenta tropical “Lidia” ha dejado daños severos y hasta esta mañana autoridades de Protección Civil confirman cuatro personas fallecidas, entre ellas, un menor de edad.



El subsecretario de Protección Civil del estado, Carlos Godinez, informó que fueron dos personas electrocutadas, un menor que fue arrastrado por la corriente, y una mujer.



“Lamentablemente hay situaciones que son irreparables, las vidas humanas… cuando menos cuatro personas (murieron) por motivos del clima y agua y algunos efectos que se presentaron, como problemas eléctricos… la condición climática nos ha dado un golpe duro. No podemos bajar la guardia. Esto no ha terminado”, dijo el funcionario.



Indicó que las brigadas continúan en las zonas afectadas y especialmente advirtiendo a la población que no cruce los arroyos para evitar más tragedias.



Refirió que suman unas 3 mil personas desalojadas en Los Cabos, en 22 refugios, y mil en La Paz. Destacó que la comunidad de Santa Anita, en Los Cabos está incomunicada debido a que el puente colapsó.







En La Paz, colonias de diversas zonas sufrieron severos daños, como Laguna Azul, Vista Hermosa, El Cardonal, Márquez de León, El Cardoncito, Invi Chametla, y Márquez de León.



La tormenta continúa avanzando hacia el Noroeste, rumbo al municipio de Comondú.