Gobernador de Q. Roo confía en rápida extradición de Roberto Borge

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, confió en que la extradición del ex mandatario de esa entidad, Roberto Borge (PRI), se realice lo más pronto posible con el objeto de que pueda ser llevado ante la justicia mexicana.



“Sería ideal que así fuera para que tuviera ese juicio lo más rápido posible", señaló que el mandatario, quien explicó que a nivel local se tienen varias denuncias y en la PGR se tienen tres denuncias de manera directa contra Borge Angulo.



“Sobre todo con la venta ilegal de predios, de tierras que pertenecen al Estado, a precios muy bajos de su valor comercial real, principalmente, pero han habido otras denuncias de movimientos de recursos, de uso inadecuado de aviones, de pagos adicionales de vuelos no efectuados”.



Joaquín González fue entrevistado en el Inai donde suscribió un convenio de colaboración para que el estado transparente su gasto en publicidad oficial y en los viajes de los funcionarios.



Señaló que además de Borge, hay seis servidores públicos que tienen órdenes de aprehensión y entre 12 y 14 están sujetos a investigación, no obstante dijo que algunos de ellos están evadidos de la justicia y otros han conseguido amparos.



EL CONVENIO



Antes, el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, dijo que la firma de los convenios confirma el compromiso de Quintana Roo, encabezado por Carlos Joaquín González, para rendir cuentas de manera progresiva y automática del uso de los recursos públicos.



“Es una actitud de sujeción a la legalidad, pero desde una dimensión proactiva, con una convicción efectiva del Gobierno Abierto como una realidad. Los gobiernos se abren a la prensa y a la sociedad civil”, dijo.



Joaquín González, aseguró que con la implementación de esas dos herramientas, en su entidad se fortalecerá la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas, el Gobierno Abierto y la gestión documental.



“Estoy seguro que cuando las instituciones gubernamentales fomentan y trabajan sobre transparencia y acceso a la información, con plenitud, aseguran mayores índices de eficiencia, pero también, mayores índices de bienestar para la población”, señaló.



El mandatario refrendó el compromiso de su gobierno para acabar con los “acuerdos en lo oscurito y en la publicidad oficial encubierta, en beneficio de unos pocos”.



“Se acabó el tiempo donde los gobiernos que me antecedieron gastaron miles de millones de pesos en publicidad oficial, sin transparencia, sin rendición de cuentas ni reglas claras, mientras las brechas sociales crecían amparadas en la total indiferencia de las autoridades”, destacó Carlos Joaquín González.