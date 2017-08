Dictan dos años de prisión a Xóchitl Tress, supuesta novia de Duarte

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Un juez en Veracruz dictó dos años de sentencia a Xóchitl Tress, quien supuestamente sostenía una relación sentimental con el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte.



Tress está acusada de enriquecimiento ilícito.



La funcionaria en Veracruz tendrá una nueva audiencia el próximo jueves a las 16:00 horas, según las primeras versiones.



La Fiscalía General del Estado de Veracruz, a cargo de Jorge Winckler Ortiz, detuvo ayer a la presunta ex pareja sentimental del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, Dominga Xóchitl Tress Rodríguez, y quien también fue funcionaria en su administración como titular del Instituto de Espacios Educativos del estado.



De acuerdo con información, Xóchitl Tress fue detenida en los límites de los estados de Nayarit y Jalisco, al llegar a un lujoso conjunto urbano.



Se conoció la versión de que anoche sería trasladada al estado de Veracruz, para responder por una orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito.