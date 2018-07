AMLO y sus frases tras declararse ganador

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

El izquierdista Andrés Manuel López Obrador, considerado virtual ganador de las elecciones presidenciales del domingo en México, dio su primer discurso para agradecer a los votantes y fijar posición sobre los principales temas de su agenda. A continuación algunas de sus frases:



-“Agradezco a todos los que nos han dado su confianza para encabezar este proceso de cambio verdadero. Expreso mi respeto a quienes votaron por otros candidatos y partidos, lo mismo manifiesto para los tres candidatos a la Presidencia de la República de las distintas organizaciones que el día de hoy han reconocido nuestro triunfo”.



-“Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación y a poner por encima de los intereses personales, por legítimos que sean, el interés superior, el interés general... la patria es primero”.



-“El nuevo proyecto de nación buscara establecer una auténtica democracia. No apostamos a construir una dictadura, abierta ni encubierta. Los cambios serán profundos, pero se darán con apego al orden legal establecido. Habrá libertad empresarial, libertad de expresión, de asociaron y de creencias”.



-“Los contratos del sector energéticos suscritos con particulares serán revisados para prevenir actos de corrupción o ilegalidad... Siempre nos conduciremos por la vía legal. No actuaremos de manera arbitraria, ni habrá confiscación o expropiación de bienes”.



-“Bajo ninguna circunstancia el presidente de la nación permitirá la corrupción y la impunidad. Sobre aviso no hay engaño, sea quien sea será castigado, incluyo a compañeros de lucha, a funcionarios, a los amigos y a los familiares; un buen juez, por la casa empieza”.



-“Quien desee emigrar que lo haga por gusto y no por necesidades. El Estado dejará de ser un comité al servicio de una minoría y representará a todos los mexicanos, a ricos y pobres... Escucharemos a todos pero daremos preferencia a los más humildes y a los olvidados, en especial a los pueblos indígenas de México”.



-“Cambiará la estrategia fallida de combate a la inseguridad y la violencia. Más que el uso de la fuerza, atenderemos las causas que originan la inseguridad y la violencia. Estoy convencido de que la forma más eficaz y humana de enfrentar estos males exige necesariamente del combate a la desigualdad y la pobreza”.



-“En política exterior se volverán a aplicar los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos y de solución pacífica de las controversias. Con el gobierno de los Estados Unidos buscaremos una relación de amistad y cooperación para el desarrollo, siempre fincada en el respeto mutuo y en la defensa de nuestros paisanos migrantes”.



-“Reitero el compromiso de no traicionar la confianza que han depositado en mí millones de mexicanos voy a gobernar con rectitud y justicia. No les fallare”.



-“Confieso que tengo una ambición legitima: quiero pasar a la historia como un buen presidente de México. Anhelo con toda mi alma poner en alto toda la grandeza de nuestra patria”.