López Obrador se reunirá con Peña Nieto para planear transición

El virtual Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, emitió un mensaje ante miles de simpatizantes en el Zócalo de la Ciudad de México.“Es el esfuerzo de muchos dirigentes sociales, políticos, de muchos ciudadanos, de indígenas, campesino, obreros, estudiantes, profesionales de todas las clases sociales, de todos los sectores, de todas las religiones y de millones de libres pensadores”, expresó el tabasqueño.López Obrador reiteró que no quiere pasar a la historia de como un mal Presidente."Conozco lo que han hecho todos desde Guadalupe Victoria hasta el actual y quiero pasar a la historia como un buen Presidente de México”, dijo.“Triunfamos y ahora vamos a transformar a México. Voy a dedicarme en este tiempo hasta el día 1 de diciembre, que es la toma de procesión, lo voy a dedicar a trabajar con los miembros del nuevo Gabinete para elaborar proyectos, lo que vamos a llevar a la práctica con el propósito de empezar ya para que iniciando el Gobierno empecemos a cumplir los compromisos desde el primer día”.Frente a miles de personas, el líder de Morena reafirmó que desde el primer aumentará la pensión de los adultos al doble y se va a garantizar que sea pensión universal, es decir que los discapacitados pobres reciban lo mismo que los jubilados.Asimismo, garantizó que los jóvenes tendrán derecho al estudio y al trabajo.“Vamos a comenzar también con proyectos para impulsar el desarrollo de Sur a Norte, vamos a impulsar proyectos productivos, para arraigar a los mexicanos en sus lugares de orígenes”.“El mexicano va a poder trabajar y ser feliz en el lugar dónde nació”.“Vamos a trabajar respetando la autoridad constituida, no vamos a faltarle el respeto a las actuales autoridades y en este proceso de transición nos vamos a poner de acuerdo para que el País siga su marcha sin que haya crisis de ninguna índole, que se dé con armonía, de manera ordenada y pacífica. Sin sobresaltos de ningún tipo".Señaló que se reunirá con el presidente Enrique Peña Nieto a las 11:00 horas del lunes para ver cómo llevarán a cabo los cambios desde estos últimos meses del actual Gobierno, pero repito, vamos a actuar de forma ordenada para que se mantenga la estabilidad.Asimismo, mencionó a los miembros de su equipo con quienes trabajará estos meses para planear los proyectos de su Gobierno.Indicó que Carlos Urzúa y Alfonso Romo, se encargarán de la parte económica.En el caso de la atención de los asuntos internacionales, empezará a trabajar Héctor Vasconcelos y Marcelo Ebrard.Para asuntos políticos internos encargó a la licenciada Olga Sánchez Cordero y a Tatiana Clouthier.El encargado para medios de comunicación seguirá siendo César Yáñez.López Obrador indicó que en los meses de julio, agosto y la mitad de septiembre lo dedicará a la elaboración del proyecto para tener acciones muy definidas."Voy a reunirme con los equipos. En mediados de septiembre hasta noviembre voy a hacer una gira por todo el País, porque “no va a haber divorcio”.Andrés Manuel dijo que éste “va a ser gobierno del pueblo y para el pueblo”.Para finalizar su mensaje dijo ante los ciudadanos que "amor con amor se paga, así como ustedes me quieren a mí, yo les quiero a ustedes y vamos a aplicar los tres principios básicos: No mentir, no robar y no traicionar al pueblo".