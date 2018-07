"No apostamos a construir una dictadura abierta ni encubierta, los cambios serán profundos", AMLO

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El abanderado de la coalición de Morena, PT y PES, “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, agradeció a quien votó por él, a quien no votó por él y a los tres candidatos que reconocieron este domingo su triunfo electoral, luego de que el conteo rápido le diera alrededor del 50% según el último corte del INE del día.



Luego de salir de su casa campaña a las 19:45 horas, quien fuera tres veces candidato a la presidencia se dirigió a un hotel ubicado en la zona centro de la Ciudad de México.



Ahí, en su primer mensaje luego de cerrarse las casillas, llamó a la reconciliación y a poner por encima de intereses personales el interés superior y el interés general. "La patria es primero", dijo, ante el aplauso de sus simpatizantes.



"El nuevo proyecto de nación buscará establecer una auténtica democracia, no apostamos a construir una dictadura abierta ni encubierta, los cambios serán profundos, pero se darán en apego al orden legal establecido, habrá libertad empresarial, de expresión, de asociación y de creencias, se garantizarán todas las libertadas individuales y sociales, así como los derechos ciudadanos y políticos consagrados en nuestra Constitución".



En cuanto al tema económico, prometió que “el nuevo gobierno mantendrá disciplina financiera y fiscal, se reconocerán los compromisos contraídos con empresas, bancos nacionales y extranjeros”, y advirtió que “los contratos del sector energético por particulares serán revisados para prevenir actos de corrupción e ilegalidad”.



Advirtió que “no actuaremos de manera arbitraria ni habrá confiscación ni expropiación de bienes, la transformación será desterrar la corrupción de nuestro país”.



Y señaló que “bajo advertencia no hay engaño”, pues el combate contra la corrupción incluirá a compañeros de lucha, funcionarios, amigos y familiares, ya que “un buen juez por la casa se empieza”.



Fue minutos después de las 20:00 horas que sus rivales del PRI (José Antonio Meade), del Frente (Ricardo Anaya) y el independiente Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", reconocieron que las tendencias no les favorecían y que reconocían el triunfo electoral del tabasqueño.



Por su parte, según los resultados del Conteo Rápido presentados por Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), el candidato morenista obtuvo entre 53 y 53.8%, muy lejanos a sus rivales Anaya (con 22.1 y 22.8%), Meade (15.7 y 16.3%) y "El Bronco" (5.3 y 5.5%).