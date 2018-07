Fox dispuesto a renunciar a su pensión

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El ex presidente Vicente Fox Quesada dijo estar dispuesto a renunciar a su pensión, si con ello se resuelven los problemas de México y afirmó que no teme a perder su ingreso mensual.



La mañana de este domingo Vicente Fox y su esposa, Marta Sahagún, acudieron a votar en una de las casillas instaladas en la escuela primaria de la comunidad, en donde ambos mostraron sus dedos pulgares cubiertos de tinta indeleble.



El ex mandatario dijo que la pensión presidencial se tomó de manera partidista en la contienda electoral, luego de que en campaña el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, advirtió les quitaría las pensiones a los ex presidentes porque cuestan millones al país.



"Nombre, si esa fuera la solución de los problemas del país encantado cedo mi pensión, no hay ningún problema con ese tema de la pensión, se ha tomado de manera partidista, sin ningún sentido", aseveró.



Fox resaltó que no hay país en el mundo que no reconozca a sus presidentes, a sus primeros ministros, que no les asigne una pensión, que no les asigne otros beneficios; eso es una práctica mundial y México, si acaso sucede, va a ser la excepción. "Y no veo para qué, si eso resolviera los problemas bienvenido", dijo.



Vicente Fox señaló que la violencia y la corrupción son los dos principales retos que tendrá el próximo presidente de México. Para atender el problema número uno, que es la violencia, planteó la urgencia legalizar el uso de la marihuana para uso medicinal y en materia recreativa.



Dijo que México se está quedando atrás y más que ningún otro país requiere de tomar esas decisiones de manera urgente.



"Ese es el camino casi único para salir de la violencia en la que estamos inmersos, porque la violencia derivada de la droga, de los cárteles está siendo aceitada, está siendo dinamizada por la corrupción, entonces corrupción y violencia son prácticamente la misma cosa", apuntó.



Fox agregó que está claro que ese el "talón de Aquiles" del país y ahí está el reto enorme para estos próximos años.



Dijo que de aquí para adelante eliminar la corrupción será una de las grandes tareas.

Dijo que la violencia se ha recrudecido pues en 2006 alcanzaron el punto más bajo de toda la historia de México en esa materia, pero gradualmente se ha venido complicando.



El guanajuatense refirió que en economía hay absoluta convicción que México está más fuerte que nunca con los mejores resultados de empleo, turismo, exportaciones y manufactura. "En materia de banca y finanzas estamos más fuertes que nunca", dijo.