Aparecen 570 boletas de Saltillo en Torreón

TORREÓN, Coahuila(El Universal)

En el Distrito 5 federal de Torreón aparecieron 570 boletas que pertenecían al Distrito 4 de Saltillo, confirmó la vocal ejecutiva del Distrito 5 del Instituto Nacional Electoral (INE), Karina Hernández Trejo.



Se trata de 156 boletas en la casilla 1184 contigua 13 y el resto en la 1185 básica. Hernández Trejo refirió que se dieron cuenta hasta cerca de las 12 del mediodía, cuando les avisaron los funcionarios del Distrito 4 en Saltillo.



Mencionó que las 570 boletas venían por equivocación en la caja de elección de diputados federales, por lo que la culpa es de la empresa, el taller que imprimió las boletas, quienes mezclaron las boletas del distrito 4 y 5.

La funcionaria del INE dijo que no retiraron la boleta, porque el ciudadano tiene su derecho por encima de cualquier candidato o partido, por lo que no están informando a la gente sobre el error.

“Si ellos ven la boleta y no quieren votar, ya será su decisión anularlo. Igual y ni cuenta se dan”, comentó Karina Hernández.

Agregó que será en sesión del Consejo distrital que se decida qué se va a hacer en ese supuesto, pues en los blocs de las boletas, las primeras vienen los nombres correctos.



“Se va a decidir qué se va a hacer con esas boletas, si se van a contabilizar para el partido que le toque, o no sabemos si algún representante de partido no está de acuerdo y estará en todo su derecho de reclamar”, expuso la Vocal Ejecutiva.