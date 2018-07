Denuncian ataque cibernético a Oraculus, sitio sobre elecciones

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Oraculus, el portal especializado en las elecciones mexicanas de 2018, aseguró que fue víctima de un ciberataque en el marco de los comicios de este 1 de julio. Este sábado por la tarde Oraculus informó a través de su cuenta de Twitter que tenía problemas técnicos con su sitio web.



Tras horas de fallas en su sistema, el sitio aseguró que había sido víctima de un ciberataque y se encontraba laborando para solucionar los daños, pues los usuarios comentaron que no era posible ingresar al sitio.



Oraculus es un portal que se alimenta de noticias de diferentes medios de comunicación electrónicos y presenta modelos de predicción con base en encuestas de otros portales sobre la intención de voto para la elección presidencial.



De acuerdo con la información de Poll of Polls en Oraculus, Andrés Manuel López Obrador encabeza la intención de voto para la Presidencia de la República, pero hasta el momento no se ha informado el daño que ocasionó el ciberataque en las cifras.



El sitio corre a cargo de especialistas como Juan Ricardo Pérez Escamilla, Javier Márquez, Jorge Buendía y Leo Zuckermann.



El periodista Leo Zukermann indicó que en redes sociales circula un video sobre su supuesto apoyo al candidato Ricardo Anaya, sin embargo, aseveró que no es verdad.