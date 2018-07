Notifica INE mil 636 incidentes

información relacionada

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo Molina, reportó que a unas horas de la apertura de casillas se tienen contabilizados mil 636 incidentes, de los cuales ya se han resuelto 835 sin mayor contratiempo, por lo que sólo subsisten 801.



El 24.9% de esos incidentes se debe a que algún elector votó sin credencial para votar o sin aparecer en lista nominal; en 15.5 por ciento de los casos se debe al cambio de lugar de la casilla con causa justificada; y el 15.7 por ciento de los incidentes se debe a la suspensión temporal de la votación.



En la presentación del Informe sobre el avance de la Jornada Electoral, Jacobo Molina dijo que en total se tiene información que son 10 las casillas no instaladas del universo total de 156 mil 807.



De ellas seis están en Michoacán, en los distritos 02 Puruándiro y 07 Zacapu; una en el distrito 13, Atlixco, en Puebla; y tres en Chiapas, dos en distrito 02 Bochil y una en el distrito 07 de Tonalá.



Aunque no se instaló otra en el distrito 06 Tlaxiaco, Oaxaca, esta no se considera en el mismo status de no instalada, pues su instalación no fue aprobada por el Consejo Distrital antes de iniciar la jornada electoral.



Jacobo indicó que el Sistema de Información sobre la Jornada Electoral (SIJE) reporta la instalación a nivel nacional de 150,684 casillas que representan un 96.09% de las 156,807 casillas aprobadas por los 300 consejos distritales; de ellas 150,674 se reportan como instaladas y 10 como no instaladas, es decir, el 0.006%.



Aunque en la cadena nacional de medio día el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, habló sólo de 4 casillas no instaladas (0.003%) y por tanto 99.9 % de casillas ya operando, recordó que estos datos aparentemente distintos se deben a que la información que arroja el SIJE fluye conforme se ingresa en el sistema, lo que no es inmediato.



Pero, garantizó, en realidad no son 96 % sino 99.9 %, casi la totalidad de las mesas de votación las que ya están funcionando con normalidad en el país.