Pide INE calma a ciudadanos en casillas especiales

(El Universal)

El artículo 248 del Reglamento de Elecciones @INEMexico se establece que habrá 750 boletas en las casillas especiales. pic.twitter.com/hoWx1HQg4k — Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) 1 de julio de 2018

El Instituto Nacional Electoral (INE) aclaró, ante la conflictividad que se vive en las afueras de algunas casillas especiales por que se agotaron las boletas, que por ley sólo puede haber 750 boletas por casilla y no es posible ni aumentar papeletas, ni permitir el voto en papel.El tema fue abordado en sesión de Consejo General del INE, en donde se recordó que elección tras elección ese es un tema recurrente, pero el Instituto no puede modificar lo que está en la ley, por lo que pidió a los ciudadanos calma, buscar otra casilla especial o acudir a las casillas que les corresponden.Las casillas especiales son aquéllas en las que pueden votar ciudadanos que están en tránsito, no están cerca de su domicilio o en su distrito o entidad. Por ejemplo, un ciudadano que está fuera de su entidad puede votar en una casilla especial de otro estado, pero sólo por Presidente y no por gobernador de su estado, diputado o alcalde.El consejero electoral Ciro Murayama dijo que ha recibido reportes de que hay casillas en donde ya votaron el 50 % de enlistados y se perfila muy alta votación.Pero en casillas especiales y ante “el ímpetu por votar se está solicitando que se empiece a sufragar en hojas de papel e introducirlas a las urnas, por supuesto que eso no se puede”, advirtió.“Cualquier improvisación podría poner en riesgo el voto de los 750 que ya votaron en esa urna…aquella casilla que agotó sus boletas no va a cambiar las reglas para que se improvisen votaciones, no es posible, (porque) se pondría en riesgo el voto de los que ya sufragaron y no tendría ninguna validez el voto de alguien que cruce el nombre (de un candidato) en una hoja de papel. Nadie podría votar más que en las boletas que distribuyó el INE”, estableció.Murayama recordó que las casillas especiales son sólo el 0.6 % de las casillas que están operando en todo el país, es una cifra baja en donde se prevé que pueden emitirse 788 mil 050 votos.El tema fue abordado al reanudar la sesión de Consejo General del INE, en donde la consejera Pamela San Martín recordó que hay un número límite de casillas especiales que se instalaron el país y eso fue analizado y discutido en cada uno de los 300 Consejos Distritales.“Efectivamente se pueden acabar las boletas porque ciudadanos acuden a estas casillas pero sólo por ley, hay 750 por casilla. Al momento que se acaban ya no hay boletas y tendrán que buscar si hay otra casilla especial para ejercer ese derecho”.El consejero presidente del NE, Lorenzo Córdova, decretó un receso en la sesión hasta las 20.30 horas de hoy.