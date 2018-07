Reportan conato de incendio en el edificio "C" del INE

(El Universal)

Alrededor de 50 minutos duró el desalojo tras un corto circuito registrado en las afueras del edificio "C" del Instituto Nacional Electoral (INE), cerca de donde está instalada la Feria de Medios con cabinas de radiodifusoras y televisoras.

Cerca del área donde ocurrió el incidente se desalojó el sótano del edificio.



Filiberto Vázquez, subdirector de Protección Civil del INE, informó a los trabajadores desalojados que "todo fue perfectamente controlado, no hubo nada de peligro".



"Vamos a tardar unos 30 minutos más en lo que se va el aroma, vertieron bióxido de carbono y pusieron unos ventiladores para canalizar el aire" pues el olor es molesto.



--Los hechos



El mediodía de este domingo se registró un conato de incendio debido a un corto circuito que se presentó en uno de los aparatos de aire acondicionado.



Víctor Manuel Busto, jefe del departamento de seguridad del INE, informó que todo está controlado y no hubo ninguna consecuencia.

Relató que el incidente ocurrió debido a que alguien de la zona de medios de comunicación colocó una lona encima de un aire acondicionado, lo que impidió la ventilación de éste.



Los elementos de seguridad rápidamente actuaron con extintores y apagaron el incendio pese al intenso humo y la preocupación de los trabajadores que fueron desalojados.