Reporta INE la falta de 4 casillas del total estimado

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

En la primera cadena nacional de este día, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, informó que de las 156 mil 807 casillas previstas para abrirse hoy, sólo 4 no podrán instalarse, lo que representa el 0.003% del total de las mesas de votación.



"Lo anterior nos permite señalar que el inicio de esta jornada ha sido claramente exitosa…existen todas las garantías de que podemos tener certeza", expresó en su mensaje.



Recordó que más de 2.6 millones de representantes de partido y candidaturas independientes estarán en las casillas para verificar su funcionamiento y hay 32 mil observadores nacionales y 907 extranjeros en esas mismas tareas.



"Esta es la elección más observada y vigilada delos tiempos recientes", dijo.

Por eso en las horas que faltan para el cierre de casillas, pidió a los ciudadanos votar, "nadie puede obligarnos a votar de determinada manera ni ofrecernos dinero a cambio de nuestro voto…las casillas cuentan con garantías para que podamos votar libremente y en secreto. No permitamos que nadie coaccione nuestro voto", pidió.



El consejero Marco Antonio Baños, presidente de la Comisión de Organización y Educación Cívica, indició que son incidentes "muy menores" los que no permitieron la instalación de las 4 casillas.