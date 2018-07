Votemos pensando en el futuro de nuestro País", dice Anaya tras votar en Querétaro

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

El candidato a la presidencia de “Por México al Frente” y segundo favorito según las encuestas, Ricardo Anaya, emite su voto en la ciudad de Querétaro, a unos 200 kilómetros de la capital, donde se encontraba empadronado.



Anaya tuvo que esperar una hora y media para sufragar debido a la gran cantidad de personas en la fila.



“Me siento lleno de esperanzas”, dijo Anaya a periodistas reunidos en torno a él. "Votemos hoy con el corazón, pensando en el futuro de nuestro País, pensando en nuestros hijos, pensando en las familias de México”.



Anaya no arriesgó resultados y dijo que esta noche espera festejar “por el triunfo de la democracia”.



Pese a que la temperatura se levantaba en la Ciudad de México filas de cuadras enteras se observaban en las afueras de las casillas electorales. En los estados también la afluencia de votantes era importante y hasta esta hora no se reportaban incidentes de importancia, indicó Lorenzo Córdova, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral.



De los más de 156 mil puntos de votación previstos no se abrieron solo cuatro casillas, agregó el funcionario.



Habrá 32 mil observadores, lo que la convierte en la elección más vigilada de la historia.