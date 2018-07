Sonorense le gana a votar a AMLO

(El Universal)

El líder de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, fue el candidato más madrugador y llegó a su casilla de votación media hora antes de su apertura para ser el primero.



Morena, el partido que lidera la coalición de López Obrador, había pedido a sus militantes estar muy pronto en las casillas para, si no se habían presentado los funcionarios, ocupar esos puestos y que no se retrasase la apertura.



Agustín Blanco, un abogado de Sonora, era el primero de la fila en una casilla del Sur de la ciudad. “Llegue a las 4 de la mañana porque no quería quedarme sin boletas”.



Este tipo de casillas suelen estar más concurridas porque son las que se instalan para aquellos mexicanos que no están en su ciudad.



“Lo que le pido al próximo gobernante es firmeza, honestidad y claridad”, dijo sin aclarar por quién votaría.



La gente se amontonó en la puerta y casi cortando la calle. “Esto es un soberano relajo”, señaló Iván Hoyos, un funcionario de una casilla que intentaba poner orden.