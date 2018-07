AMLO vota y dice que es un día histórico

(GH)

El líder de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, fue el candidato más madrugador y llegó a su casilla de votación media hora antes de su apertura para ser el primero.López Obrador dijo que es día histórico pues México decidirá libremente, y que espera que proceso sea sin violencia.Morena, el partido que lidera la coalición de López Obrador, había pedido a sus militantes estar muy pronto en las casillas para, si no se habían presentado los funcionarios, ocupar esos puestos y que no se retrasase la apertura.Agustín Blanco, un abogado de Sonora, era el primero de la fila en una casilla del sur de la ciudad.“Llegue a las 4 de la mañana porque no quería quedarme sin boletas”. Este tipo de casillas suelen estar más concurridas porque son las que se instalan para aquellos mexicanos que no están en su ciudad. “Lo que le pido al próximo gobernante es firmeza, honestidad y claridad”, dijo sin aclarar por quién votaría.La gente se amontonada en la puerta y casi cortando la calle. “Esto es un soberano relajo”, señaló Iván Hoyos, un funcionario de una casilla que intentaba poner orden.En la elección más grande de la historia de México, más de 88 millones de electores están convocados para acudir hoy a las urnas para elegir al próximo Presidente del País y a los integrantes del Congreso de la Unión.El País vivirá una jornada cívica sin precedentes, pues se elegirán más de tres mil 400 cargos públicos y por primera vez se han incluido candidaturas independientes, además se ha registrado una cifra récord de votos desde el extranjero, con un total de han recibido 97 mil 440.En Sonora, los 2 millones 101 mil 688 personas que forman la Lista Nominal decidirán quién encabezará los 72 ayuntamientos y a los 33 diputados que conformarán el Congreso local.Lorenzo Córdova Vianello, presidente del Instituto Nacional Electoral, llamó a respetar la voluntad ciudadana."Tenemos una oportunidad histórica para que, a través de nuestro voto libre, simple, informado, sin coacción, sin ningún condicionamiento externo, las y los ciudadanos reivindiquemos ese compromiso con la democracia y con la paz", comentó.ANUNCIARÁN HOY TENDENCIA PARA PRESIDENTEHoy alrededor de las 23:00 horas (21:00 horas tiempo de Sonora) el INE dará los resultados del conteo rápido, el cual, a diferencia del PREP, podrá arrojar tendencias sobre cómo quedaría la elección presidencial.Los mecanismos para implementar el Programa de Resultados Preliminares (PREP), los conteos rápidos y los cómputos distritales para la elección local del 1 de julio fueron probados esta semana en el tercer simulacro organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).EL IMPARCIAL es uno de los medios de comunicación que cumplieron en su totalidad con los requisitos técnicos y de infraestructura mínimos necesarios para la publicación de los resultados electorales preliminares en la jornada electoral.