El ABC de cómo y dónde votar este 1 de julio

(El Universal)

¿En dónde se vota?



El Instituto Nacional Electoral (INE) instalará 156 mil 857 casillas en todo el país, en donde los mexicanos podrán emitir su voto.



Además de las casillas básicas existen casillas extraordinarias (colocadas en comunidades con problemas de comunicación o socioculturales) y especiales (para personas alejadas de su sección, distrito, entidad o circunscripción).



¿Cómo ubico mi casilla?



Primero, la persona debe ingresar a la páginaubicatucasilla.ine.mx, ahí se encuentra un mapa y una lista de las entidades federativas; se deberá escoger la que le corresponda.



Después se tiene que digitar la sección, que se encuentra en el anverso de la credencial para votar, luego se da click en buscar y el sistema en automático dará la dirección de la casilla, ésta se debe seleccionar para encontrar su localización específica en el mapa.



¿A qué hora abren las casillas?



El horario de funcionamiento de las casillas será de 08:00 de la mañana a 06:00 de la tarde.



No podrás votar si te presentas en estado de ebriedad, alteras el orden público o haces "campaña" a favor de algún candidato.



¿Cómo se debe votar?



Puedes llevar tu propio plumón o bolígrafo para marcar las boletas electorales.



La manera más fácil de votar es marcar con un tache el recuadro de la boleta con la opción del candidato de tu preferencia. Hacer caras felices o hasta escribir apodos de los candidatos serán formas válidas para emitir tu voto.



No obstante, el INE llama a volver a lo simple: votar por el favorito y sin un llenado “barroco” de boletas, para no complicar el conteo de los sufragios.



El sufragio será válido si se marca sólo el recuadro de un partido, de dos o hasta de tres partidos, siempre y cuando integren una misma coalición y postulen al mismo candidato.



¿Cómo invalido mi voto?



Serán considerados sufragios nulos cuando la boleta se deje en blanco, se marquen dos o más partidos de distintas coaliciones, se escriban leyendas como “no voto”, “voté por nadie”, o no se pueda determinar por quién se emitió el voto.



Tampoco valdrá el voto si se marca un cuadro de un partido y también el de un candidato independiente. Se anulará igual si se marca la boleta con dos candidaturas independientes.



El voto en el que se marque toda la boleta con cualquier marca (tache, rayas, letras) tampoco tendrá ninguna validez pues no hay claridad de cuál es la voluntad del elector.



¿Y qué elegimos este domingo?



Este domingo elegimos Presidente, senadores y diputados, además de gobernadores en algunos casos...



¿Dónde y cuándo ver los resultados?



Desde las 20:00 horas el INE emitirá un corte informativo y iniciará el funcionamiento del PREP (Programa de Resultados Electorales Preliminares).



Y después de las 23:00 horas, en distintos medios de comunicación nacional y en internet, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, informará los resultados del conteo rápido.