Se pronuncia Corte por derechos de periodistas

(SUN)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció a favor de que los delitos cometidos contra periodistas sean conocidos por jueces federales y no locales.



Durante la sesión de la Primera Sala de la Corte, los ministros avalaron la propuesta de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en la que consideró que cualquier definición de periodista debe partir del contexto de inseguridad que enfrentan los comunicadores en el ejercicio de su actividad.



En consecuencia, los mecanismos de protección de periodistas deben beneficiar a todos aquellos que, de alguna manera, cumplan con la función de informar a la sociedad.



En ese sentido, determinó que no es necesario que una persona acredite laborar para algún medio de comunicación o tener título profesional de periodista para acceder a estos mecanismos.



En consecuencia, esto abre las puertas para que quienes trabajen de manera "freelance", sin importar que su trabajo se publique en medios impresos, radio, televisión o portales electrónicos, para que se les considere como periodistas y sean susceptibles de acceder al mecanismo de protección.



El asunto derivó de una solicitud de amparo de un periodista en condición de "freelance" del estado de Yucatán que denunció haber sido víctima de agresiones por parte de autoridades municipales de Seyé, para que el asunto sea resuelto por un juzgado federal.



La Primera Sala determinó que las acusaciones del periodista deben ser enjuiciadas en tribunales federales y no, locales.