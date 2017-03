Exonera INE a "El Bronco" por video contra AMLO

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los consejeros de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) determinaron que no hay responsabilidad del gobernador de Nuevo León, Jaime Heliodoro Calderón, “El Bronco”, por los videos y perfil publicado en sus redes sociales, señalados de violaciones a la norma y ataques a Andrés Manuel López Obrador.



En octubre por un grupo de ciudadanos, entre ellos Miguel Ángel Cervantes Alfaro, acusaron a El Bronco por “ridiculizar” al presidente de Morena, López Obrador, e incurrir en promoción personalizada por publicar en su cuenta personal de Facebook, y en la cuenta de la televisora de Nuevo León TVNL, el video que fue conocido como “Bronco Infante contra Peje Negrete” en el que se parodia el enfrentamiento verbal de la película Dos Tipos de Cuidado.



Otro elemento denunciado fue la presunta difusión del informe de labores del mandatario en periodo prohibido.



Sin embargo por unanimidad de los integrantes de la Comisión se determinó que es infundada la denuncia, pues consiste en “comentarios satíricos” derivados de un intercambio de declaraciones políticas durante una gira de López Obrador en el estado, ámbito que está protegido por la libertad de expresión.



El video, concluyeron los consejeros, no tiene relación con el informe de gobierno y en torno a la creación y difusión del video se estableció que fue elaborado con recursos privados sin intervención de recursos públicos, pues lo hizo el productor Memo Rentería, asesor del mandatario.



Empero la consejera Pamela San Martín –quien acudió pero sin voto a la Comisión- rechazó esas conclusiones pues a su juicio el mensaje final que aparece en el video, sí constituye propaganda gubernamental.



Este mensaje es donde se afirma “a lo mejor el peje no sabe que” en Nuevo León Morena se incorporó a actividades de gobierno, y se hace referencia a algunos logros, como transparentar compras.



Formalmente no es una acción atribuible al gobernador pero es promoción personalizada pues se resaltan las cualidades de la persona, aunque no sea un informe de labores, argumentó San Martín, pero los consejeros integrantes de la Comisión descartaron esa interpretación.