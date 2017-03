Cemex cotizaría muro de Trump

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La empresa Cementos Mexicanos (Cemex) reconoció que la empresa tiene la responsabilidad de cotizar materiales para los proyectos de sus diferentes clientes, como sería el caso del muro fronterizo propuesto por Donald Trump, sin embargo, aseguró que sus estimaciones en costos no implican su participación en las obras.



“Cemex no es una empresa constructora en Estados Unidos, es una empresa que produce materiales para la industria de la construcción. Al día de hoy no se tienen detalles técnicos de dicha obra y nadie nos ha buscado para participar”, dijo Jorge Pérez, vocero de la cementera.



El directivo explicó que es necesario entender la dinámica de la industria de la construcción para comprender que una cotización no tiene mayores implicaciones para la empresa proveedora de los materiales.



“Si alguno de nuestros clientes nos pide cotizar materiales, tenemos la responsabilidad de hacerlo, pero eso no implica que Cemex participará en la obra”, agregó el directivo.