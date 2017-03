Margarita Zavala se reúne con Ricardo Anaya

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Margarita Zavala, quien busca la candidatura presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), sostuvo una reunión privada con su dirigente nacional Ricardo Anaya La reunión comenzó a la 10:45 horas de hoy miércoles en la denominada Torre Azul de Paseo de la Reforma."Buenos días, vengo a una reunión, no me tardo", comentó la esposa del ex presidente Felipe Calderón a su llegada al inmueble de Paseo de la Reforma.Esta es la tercera reunión que Zavala tiene con Anaya Cortés para dialogar sobre el proceso interno del PAN con el objeto de elegir a su candidato a la Presidencia de la República en los comicios de 2018.Margarita Zavala llegó acompañada del ex gobernador de Baja California, el panista José Guadalupe Osuna Millán.