Profeco suspende 600 tortillerías por irregularidades

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Procuraría Federal del Consumidor ( Profeco ) colocó sellos de suspensión de actividad comercial en 600 tortillerías, principalmente por no tener precios a la vista, no respetar el precio exhibido y detectar básculas que no venden kilos completos.Asimismo ha reforzado su monitoreo para detectar irregularidades; en lo que va del año se han verificado 2 mil 300 establecimientos de este tipo en todo el País.El Procurador Ernesto Nemer enfatizó que no puede trasladarse el mismo porcentaje de ajuste en los combustibles al precio directo de artículos de la canasta básica, particularmente en el caso de la tortilla, ya que de acuerdo con la Secretaría de Economía se deben analizar los componentes del precio por cada producto y región.En un comunicado, la Procuraduría dio a conocer que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) indaga a la Unión Potosina de Industriales de la Masa Tortilla y Similares de San Luis Potosí, y a la Unión de la Masa y la Tortilla en San Luis Potosí, por presuntas prácticas de manipulación ilegal del precio de este producto básico.Lo anterior, luego de que el pasado 12 de enero, el presidente de dicha agrupación anunció un incremento del precio del kilo de la tortilla de 13.00 a 15.50 pesos, lo cual representó un aumento concertado de 19% en dicha entidad.El Procurador Nemer destacó que se trata de una denuncia preferente por prácticas monopólicas absolutas al pretender este grupo de productores ponerse de acuerdo para fijar precios que no corresponden a los equilibrios del mercado y afectan la economía de los consumidores.“El aviso del inicio de la investigación por parte de la Cofece se publicó este miércoles en el Diario Oficial de la Federación y fue radicada con el número de expediente DE-001-2017”, detalla la Procuraduría.Se consideran prácticas monopólicas absolutas aquellos contratos, convenios o arreglos de agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea la manipulación de precios, restricción o limitación de la oferta, división o segmentación de mercados.La Profeco pone a disposición de los ciudadanos las oficinas de sus delegaciones y subdelegaciones, así como el Teléfono del Consumidor 55 68 87 22 en la Ciudad de México y Área Metropolitana; el 01 800 468 8722 sin costo en el resto del país, y sus redes sociales oficiales en twitter: @ Profeco y en Facebook Profeco Oficial para denunciar abusos y atender consultas.