Diputados gastan bono secreto en posadas, juguetes y dulces

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El “bono secreto” de 150 mil pesos que se autoaprobaron en diciembre pasado los diputados federales de la 63 Legislatura fue recibido por 411 legisladores y solamente 88 lo rechazaron. De acuerdo con las comprobaciones entregadas a la Cámara Baja, de cada diputado que recibió estos recursos fueron utilizados en remuneraciones adicionales a personal no adscrito, donaciones, posadas, juguetes, aguinaldos, cobijas, entre otros.Según las relaciones de cada una de las fracciones, fueron 194 los diputados del PRI que sí aceptaron el bono secreto y 13 que lo rechazaron. En el PAN 102 legisladores lo aceptaron y siete declinaron su depósito. Además, 56 del PRD lo aceptaron y sólo cinco declinaron su otorgamiento.De manera paralela, 39 integrantes de la bancada del PVEM lo aceptaron y sólo dos lo rechazaron. Los 11 legisladores del Panal lo aceptaron y ninguno lo rechazó. Asimismo, nueve legisladores de Encuentro Social lo aceptaron y solamente uno lo regreso.Las únicas bancadas que declinaron por completo su otorgamiento fueron las de Morena (36 diputados) y Movimiento Ciudadano (23), así como el independiente Manuel Clouthier. Además hay un legislador sin partido y que pidió licencia, Javier Guerrero, y que ahora es aspirante independiente al gobierno de Coahuila, pero no se tiene registro si lo recibió o no.Se informó el pasado 2 de diciembre que los legisladores recibirían más de 500 mil pesos en Navidad, pues por aguinaldo y compensaciones se les depositarían en sus cuentas bancarias 357 mil pesos, más los 150 mil pesos bajo el concepto de atención de asuntos legislativos.Entre los informes de comprobación que cada legislador hizo ante su bancada, se describe que los 194 diputados federales del PRI que lo recibieron lo gastaron en tres rubros: “Remuneraciones adicionales [apoyos] al personal de las casas de enlace no adscritos a la Cámara de Diputados”, “gastos de atención ciudadana y por gestiones propias de fin de año” y “donaciones a instituciones o asociaciones”. Cada legislador tuvo la libertad de distribuirlo como quisiera.Asimismo, los 107 panistas que lo recibieron detallaron que lo gastaron en “cobijas”, “asistencia social”, “apoyos a asociaciones”, “comunicación”, “compensaciones a colaboradores”, “donativos”, “posadas” y “juguetes”.En tanto, fueron 56 los diputados del PRD que lo recibieron y se conoce que algunos lo destinaron en donaciones a fundaciones, apoyos a colaboradores y remuneraciones de su personal.