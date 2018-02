Inicia el año con caída de 11.5% en venta de autos nuevos

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

En enero, la venta de autos nuevos en el mercado mexicano registró una caída de 11.5% respecto a enero de 2017, al comercializarse 109 mil 145 unidades, según cifras de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).



Nissan, la automotriz con el mayor volumen de ventas en el mercado mexicano, presentó una disminución de 8.4%; Volkswagen un 14.5%.



General Motors registró una caída de 52.2%, pero la compañía indicó que esa cifra no es correcta ya que hubo un problema en su sistema que no le permitió registrar de manera correcta sus cifras de ventas.



"Durante enero, General Motors de México efectuó una actualización al sistema en el que realiza su reporte de venta de vehículos en el mercado doméstico, lo que provocó una variación en la captura de los resultados".



"Por ello, el porcentaje de participación de mercado de la empresa en enero muestra un decremento importante, situación que será regularizada en los siguientes meses", indicó la compañía.



General Motors agregó que la presencia de sus marcas en el mercado y los resultados financieros de la compañía, no tendrán afectación alguna al cierre de 2018.



Toyota incrementó 15.2% sus ventas en el mercado mexicano.



Honda tuvo una ligera caída de 1.9%; mientras que Fiat Chrysler Automobiles registró una caída de 21.8% en ventas, cayendo al séptimo lugar en ventas en el País.



KIA fue la marca con el mayor incremento en ventas, con un 37.2% más en enero.



Mientras que Ford registró ventas 17.4% menores a las de enero de 2017.



Enero marca el octavo mes de caída consecutiva en ventas en el mercado mexicano.