Ebrard vuelve a la política de la mano de AMLO; defenderá el voto en Sonora

CIUDAD DE MÉXICO

Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Julio Sherer Ibarra, Rabindranath Salazar y Bertha Luján, fueron nombrados por el precandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador como el equipo de refuerzo para evitar la compra del voto en las elecciones del 1 de julio.



Su principal encomienda será construir la estructura de defensa del voto en cada una de las 5 circunscripciones del País.



En menos de 20 minutos, López Obrador presentó a sus cinco coordinadores.



El ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, será encargado de la primera circunscripción que comprenden los estados de Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California, Chihuahua, Durango y Baja California Sur.

Después de presentarlo, Ebrard se acercó a dar un abrazo a López Obrador y ambos alzaron la mano en tono de triunfo.



La segunda circunscripción estará a cargo del ex delegado de la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, y se encargará de armar la estructura en los estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas y Querétaro.



Julio Sherer Ibarra se encargará de la circunscripción número tres que corresponde a los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



El senador Rabindranath Salazar estará a cargo de la cuarta circunscripción, en los estados de Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Morelos y Ciudad de México.



Mientras que Bertha Luján fue nombrada coordinadora de la quinta circunscripción que está conformada por el Estado de México, Michoacán y Colima.



"Hemos tomado la decisión de reforzar el equipo de campaña con el propósito principal de evitar el fraude electoral. Estamos a 15 puntos del segundo lugar que se disputan los partidos de la mafia del poder.



"Sin embargo, no podemos confiarnos, enfrentamos a políticos corruptos y traficantes de influencias que dominan desde hace décadas la vida pública del País y no quieren, como es manifiesto, dejar de robar ni están dispuestos a perder ni dejar de acrecentar sus privilegios", resaltó Andrés Manuel López Obrador.



El precandidato por la coalición Juntos Haremos Historia explicó que en los últimos días se ha visto cómo un grupo está recurriendo a la guerra sucia, "porque son ellos, y no van a descartar ninguna estrategia perversa, como la compra masiva de votos".



Estos representantes territoriales estarán coordinados por Tatiana Clouthier.