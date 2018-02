Matan a perro y lo atan a un árbol en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal)

La Unidad de Contacto del Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México informó que retiraron el cadáver de un perro que había sido ahorcado y atado a un árbol sobre un camellón en Churubusco y Eje 3 Sur, en la delegación Iztacalco, al Norte de la capital. Se informó también que por medio de cámaras de seguridad buscan a los responsables.A través de redes sociales reporteros viales compartieron imágenes sobre el caso de maltrato animal. En las fotografías puede apreciarse como se encontraba el cadáver del can, que sería de raza labrador, sujeto por una cuerda a un árbol. Ante las imágenes, la oficina de la Policía capitalina respondió sobre la situación y usuarios mostraron su indignación por el hecho.Al respecto, el Código Penal que rige en la CDMX, en su artículo 54, señala que "se le impondrán de dos a cuatro años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa" al que intencionalmente "cometa actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie animal no humana provocándole la muerte"."En caso de que se haga uso de métodos que provoquen un grave sufrimiento al animal previo a su muerte, las penas se aumentarán en una mitad. Se entenderá por métodos que provocan un grave sufrimiento, todos aquellos que lleven a una muerte no inmediata y prolonguen la agonía del animal. Por actos de maltrato o crueldad y lo relativo a éste capítulo, se estará a lo dispuesto en la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal", abunda el Código Penal.