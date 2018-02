VIDEO: Policías causan destrozos durante operativo en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal)

Por segunda ocasión fue difundida una serie de grabaciones en donde se ve a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México causando destrozos en negocios y agrediendo a transeúntes y comerciantes, durante un operativo en la Plaza Victoria, ubicada en el Centro de la Ciudad de México. Este operativo se efectuó los días 24 de diciembre del 2017, alrededor de las 14:30 horas, así como el martes 26 del mismo mes, a las 16:30 horas.



En los 19 minutos de la grabación se aprecia cómo decenas de policías destruyen, avientan y se guardan en chalecos y mochilas teléfonos celulares, audífonos y hasta memorias USB. Los videos, publicados en Internet, muestran que bastaron tan solo 19 minutos para destruir varios locales de la plaza que se ubica en Eje Central.



De acuerdo con comerciantes de la zona, los elementos se seguridad vandalizaron el lugar, ya que rompieron anaqueles, puertas, cortinas y vitrinas de los locales comerciales. Incluso se aprecia en el video que hasta en mochilas se llevaron accesorios para teléfonos móviles, carcasas, y micas, lo que originó graves pérdidas económicas, denuncian también los locatarios.



Por estos hechos más de 60 afectados presentaron una denuncia en contra del director General de la Policía de Proximidad Zona Centro, de la SSP, Héctor Miguel Basurto Carmona, así como de Francisco García de Paz, ante la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.



Los comerciantes argumentaron que la denuncia es por delitos de abuso de autoridad, uso indebido de la fuerza pública, intimidación, robo, lesiones y daño en propiedad ajena, entre otros. Además señalaron que frente a estos actos reprobables la policía intentó fabricar culpables al imputar al encargado del mantenimiento de la Plaza como "líder de la banda de rateros que operan en el lugar". También, explicaron los comerciantes, le sembraron una pistola calibre 22 la cual resultó que no funcionaba y ante lo débil del argumento de los uniformados el responsable de mantenimiento fue dejado en libertad.



En entrevista, la líder de comerciantes informales del Centro Histórico, Alejandra Barrios Richard, dejó claro que no protegerá delincuentes, pero tampoco permitirá operativos en donde se atropelle los derechos humanos.



"Voy a colaborar con los cuerpos policiacos para erradicar este cáncer del Eje Central, pero también pido que pongan botones de pánico, más cámaras de seguridad, mayor vigilancia, y que en estos casos haya trabajo de inteligencia, de investigación para detener a los verdaderos culpables y no a los trabajadores que se ganan la vida de forma honrada y además que no vengan hacer destrozos durante los operativos escudándose en que hay que respetar el estado de derecho", advirtió la también exasambleísta.