Vecinos hallan cadáver de ex militar dentro de departamento

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Amarrado de manos, pies y en avanzado estado de descomposición fue encontrado el cadáver de un ex militar en el interior de su departamento, en la colonia Santa María de la Ribera, delegación Cuauhtémoc, en el Centro de la Ciudad de México.



Desde el lunes pasado, los vecinos que viven en el edificio 261 de la calle Mariano Azuela, casi esquina con Eligio Ancona, detectaron un mal olor en los pasillos del inmueble, lo cual habían atribuido a una fuga de gas.



Este miércoles descubrieron que la fetidez emanaba del interior del departamento 2, ubicado en la planta baja, por lo que pidieron ayuda de policías y bomberos para entrar al inmueble y localizar la anormalidad. Los rescatistas ingresaron al departamento y descubrieron en una recámara, tirado en el piso, el cuerpo de un hombre maniatado.



La víctima, identificada como Reynaldo Pérez Macías, de alrededor de 50 años y ex militar, tenía amarradas las manos y los pies, y tenía colocada una bolsa de plástico en la cabeza.



Personal del ERUM indicó que tenía al menos cinco días de haber muerto.



Por el estado de descomposición en que se encontraba no fue posible determinar si tenía heridas por arma blanca o de fuego. Los vecinos que llamaron a la policía dijeron que Reynaldo era una persona muy reservada y que vivía solo.



Debido a ello, el agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial Cuauhtémoc 2 inició una investigación por homicidio doloso.