CNDH urge esclarecer caso de Marco Antonio

(El Universal)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exigió que se esclarezca a puntualidad la detención del joven Marco Antonio Sánchez Flores, localizado cinco días después, y enfatizó que las autoridades están obligadas a proporcionar la información.



El presiente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, respondió al jefe de Gobierno de la Ciudad de México y dijo que no tiene que pronunciarse si fue o no una detención arbitraria hasta en tanto no termine la investigación.



“Mientras no se agoten las investigaciones no se deben hacer pronunciamientos”, comentó.



El ombudsman lamentó y condenó los actos de detenciones arbitrarias, y sobretodo, que se cometan contra jóvenes.



“Si bien no sabemos mucho de la trama en ese episodio, tenemos que exigir que se esclarezca a puntualidad. Celebro que mi homóloga del Distrito Federal esté actuando con mucha pulcritud en el caso”, indicó.



González Pérez señaló que han estado atentos al caso y estuvieron durante la certificación médica, demás de hablar con el procurador y estarán atentos a los resultados de la investigación que haga la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.



Agregó que se realizará un diagnóstico a nivel nacional, en la que participarán los titulares de cada comisión en las entidades para conocer a detalle la situación del País sobre la detención arbitraria.



“Es de reprobar detenciones arbitrarias, debemos erradicarla y voy a convocar a los ombuds person de todos los estados a qué hagamos un informe de qué pasa con la detención arbitraria en el País”, señaló.